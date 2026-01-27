El pasado fin de semana, se desarrolló en el Balneario Municipal un encuentro regional de canotaje.

La actividad fue organizada por la Escuela Municipal de Canotaje y contó con la participación de numerosos palistas.

Los deportistas azuleños que fueron parte de la propuesta obtuvieron muy buenos resultados.

Al respecto, estas fueron las posiciones:

Francisco Cotugno, 1º en 430 y 1º en k1 en categoría infantil; Bautista Brown 2º en 430 y 2º en k1 en categoría infantil; Jonás Sepúlveda, 4º en 430 en categoría menor; Benicio Ducca, 5º en 430 en categoría menor; Diego Martínez, 1º en 430 y 1º en k1 en categoría senior; Valentino López, 2º en 430 en categoría senior; Olivia Roldán, 1ª en 430 y 1ª en k1 en categoría infantil; Samira Antilef, 1ª en 430 y 1ª en k1 en categoría cadete; Cecilia Sergio, 2º en 430 en categoría máster; Ángela Miñana, 1ª en 430 en categoría máster; Alberto Chávez, 1º en 430 en categoría máster; Mateo Marino, 2º en 430 en categoría senior y Román Aguirre, 3º en 430 en categoría máster.