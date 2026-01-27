    Encuentro regional de canotaje

    126

    El pasado fin de semana, se desarrolló en el Balneario Municipal un encuentro regional de canotaje.

    La actividad fue organizada por la Escuela Municipal de Canotaje y contó con la participación de numerosos palistas.

    Los deportistas azuleños que fueron parte de la propuesta obtuvieron muy buenos resultados.

    Al respecto, estas fueron las posiciones:

    Francisco Cotugno, 1º en 430 y 1º en k1 en categoría infantil; Bautista Brown 2º en 430 y 2º en k1 en categoría infantil; Jonás Sepúlveda, 4º en 430 en categoría menor; Benicio Ducca, 5º en 430 en categoría menor; Diego Martínez, 1º en 430 y 1º en k1 en categoría senior; Valentino López, 2º en 430 en categoría senior; Olivia Roldán, 1ª en 430 y 1ª en k1 en categoría infantil; Samira Antilef, 1ª en 430 y 1ª en k1 en categoría cadete; Cecilia Sergio, 2º en 430 en categoría máster; Ángela Miñana, 1ª en 430 en categoría máster; Alberto Chávez, 1º en 430 en categoría máster; Mateo Marino, 2º en 430 en categoría senior y Román Aguirre, 3º en 430 en categoría máster.

