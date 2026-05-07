En agosto se realizará el Festival de la Trufa 2026

El Municipio de Azul informa que el domingo 9 de agosto se llevará a cabo el Festival de la Trufa 2026 en Chillar.

La propuesta tiene como objetivo celebrar la trufa como producto de alta calidad, promoviendo su valor culinario, productivo y cultural, y fortaleciendo la economía local a través del turismo gastronómico.

Asimismo, busca generar un espacio de encuentro entre productores, cocineros y público en general, ofreciendo experiencias vinculadas a la producción, el procesamiento y el consumo de trufas.

Las actividades se desarrollarán en la trufera La Esperanza y en la plaza central de la localidad. Se tratará de visitas guiadas por la trufera, peña trufera con almuerzo y masterclass, charlas sobre trufas, patio gastronómico, exhibición de perros truferos, paseo de compras, espectáculos artísticos y parque de juegos.

Oportunamente, se brindará más información sobre el cronograma del evento.