EMBAJADOR ARGENTINO EN AZERBAIYÁN VISITÓ AZUL

Días pasados visitaron nuestra ciudad dos miembros del cuerpo diplomático Argentino, Sergio Perez Gunella, embajador de nuestro pais en Azerbaiyan y Corina Lehmann segunda en la misma embajada y jefa de la sección económica-comercial y la sección Cultural en aquel país.

Los visitantes tomaron contacto con dos instituciones de la ciudad, la Casa Ronco, donde donaron un ejemplar en idioma Azerí (idiomaoficial de aquel pais) y la Facultad de Agronomía, reuniéndose con su decana la Ing.Agr. Liliana Monterroso abriendo posibilidades de cooperación.

Ambos tienen una extensa trayectoria en el servicio diplomático Argentino. Además se ser esposos, su trabajo los ha llevado a Nigeria ( Africa), Chile y Brasil en nuestro continente, Bruselas ( Bélgica, Europa) , EE.UU y desde el año 2019 en Azerbaijan localizado entre Asia Occidental y Europa Oriental, frente al mar Caspio.

UNA EXPERIENCIA PERSONAL

Quiero contarles a nuestros lectores y amigos , como se concretó esta visita (Extraoficial) y lo que resultó de las mismas, ya que fue retomar una relación de amistad y el comienzo de una nueva etapa personal y con las instituciones que visitamos.

Con Sergio fuimos compañeros en los primeros años de secundario en la Escuela Normal, hasta que su familia se mudó y perdimos contacto. Muchos años después me fui enterando de su trabajo en el cuerpo diplomático de nuestro país.

Pasaron los años y en 2017, por las noticias nos enteramos de que estaba en Washington, en la embajada Argentina y ante el alejamiento de Martin Loustau como embajador, fue Sergio quien asumió como interino, debiendo llevar adelante lo que fue la visita del ex presidente Argentino a aquel país y el encuentro de los dos primeros mandatarios.

Alli estuvo hasta 2019, donde lo destinan a Azerbaiyan, y es desde allí que por la red social Facebook tomamos contacto directo nuevamente, con sorpresa y gran emoción. En ese momento le propongo que si hubiera un ejemplar en el idioma de aquel país, sería bueno sumarlo a la colección de la Casa Ronco. Tanto Sergio como Corina, en sus estancias en Argentina visitan Azul y conocían la colección y la historia de nuestra Ciudad Cervantina. Sergio me contestó con entusiasmo, “me pongo en campaña”.

Fue así que para fin de año Sergio me avisa que estará en Argentina y que al menos nos hablaríamos por teléfono. La sorpresa fue mayor cuando en enero, me avisa que estará en Azul y que traería “el libro”. Ante esto le propuse hacer dos encuentros “formales” dentro de las vacaciones, uno en Casa Ronco y otro en la Facultad de Agronomía. Sergio dijo que si enseguida y me puse a ver si podíamos concretarlo. En ambas instituciones tuvimos un rápido ok y la gran predisposición para tener una agenda organizando los tiempos, ya que Sergio y Corina estaban visitando amigos en la ciudad.

Así nos pusimos a trabajar junto mi esposa Zulma Carosella, con quien llevamos adelante nuestro trabajo en la tv para poder concretar estos encuentros

EN CASA RONCO

Nos pusimos en contacto con Sara Fusaro y Chincho Arrouy, de la Casa Ronco, para contarles la novedad, a lo cual enseguida accedieron para recibirlo, abriendo la casa.

Sorprendimos al embajador y organizamos un simple acto de entrega y las presentaciones del caso, ya que en sus visitas anteriores a la casa, lo hizo sin darse a conocer como funcionario del cuerpo diplomático.

40 AÑOS

Cuarenta años después el 14 de enero de 2020 a las 17,30hs nos encontramos en la casa Ronco y nos dimos un gran y emocionante abrazo, nos presentamos nuestras esposas y a los anfitriones de la casa. Compartimos charla, risas, anécdotas, emociones, recorrimos la casa, charlamos con Sara y Chincho y también registramos notas para nuestros programas de tv.

EL LIBRO

Lo buscaron especialmente para traerlo a Azul, lo encontraron en una librería en Bakú, la capital de Azebaijan, se trata de un resumen de El Quijote, como parte de una colección de clásicos universales. De esta manera, llega el primer ejemplar en el idioma Azerbaijano para sumarse a los tantos que tiene este lugar de la cultura azuleña y que nos presenta en todo el mundo.

CONTINUIDAD

De este encuentro de varias horas en la casa, Sergio y Corina se llevaron el compromiso de hacer contacto con la biblioteca nacional de Cuba, por medio del embajador Argentino en aquella isla y ver la posibilidad de tener un registro oficial de un libro que Bartolomé J. Ronco le obsequiara a Nicolás Guillen, cuando este lo visitó en Azul.

Además también se sumaron a la idea de conseguir otros ejemplares de países asiáticos, a los que podrían tener acceso y así sumar quijotes en otros idiomas.

EN LA FACULTAD DE AGRONOMÍA.

Si bien estamos en plenas vacaciones, me contacte con la decana de la Facultad Ing.Agr. Liliana Monterroso, para ver la posibilidad de generar un encuentro. Enseguida dijo que si y a las 10 hs del miércoles 15 nos recibió en el campus.

Luego de las presentaciones formales, la charla fue distendida y profunda. Los visitantes contaron la realidad agrícola del país asiático, su búsqueda de desarrollo agrícola-ganadero, donde hay mucho por hacer y lo que podría aportar Argentina en general y la Facultad en particular. Por su parte la decana describió las distintas investigaciones, carreras y posgrados que llevan adelante.

Azerbaiyan es una de la potencias petroleras mundiales pero sin desarrollo agrícola-ganadero por lo que las posibilidades en ese campo son enormes, es en este punto donde Sergio y Corina ven una puerta para profundizar en la relación entre ambos países y sus instituciones.

Ambas partes coincidieron en que existen varios puntos en los que se puede avanzar para concretar convenios de cooperación, intercambios y profundizar oficialmente luego de este contacto personal, por lo que el encuentro de poco más de 3 horas fue muy fructífero y deja las puertas abiertas para concretar un trabajo en conjunto.

UN CAMINO POR RECORRER

Quería compartir esta anécdota-noticia, ya que en los dos casos quedó una relación que comienza y un camino por recorrer. Cuando terminamos de estas actividades, nos miramos con Zulma y sonreímos de alegría y de agradecimiento a todos los que participaron e hicieron posible que esta visita “extraoficial” se transformara en momentos increíbles y hacer que lo cotidiano tenga el sabor especial y diferente que aportan la amistad y los objetivos compartidos.

PROGRAMA ESPECIAL

En nuestro programa de tv AZUL ES CULTURA, compartiremos un especial con la charla registrada con Sergio y Corina.

En canal local de Azul, Jueves 19hs , viernes 15 y 21 hs – sábado y domingo 20hs.

En canal 2 de Chillar, estreno Viernes 20 hs y sábado 13 hs.

Gracias

“Toqui” Carlomagno