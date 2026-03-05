✨ Este fin de semana, una invitación a vivir el teatro de cerca.
Hay historias que no solo se miran: se sienten. Historias que nos enfrentan con la memoria, con los vínculos y con aquello que a veces preferimos no recordar.
‘Elsa y Anita’ vuelve a escena en el Espacio Cultural La Criba para compartir una experiencia íntima, sensible y profundamente conmovedora.
Dos hermanas, un pasado que insiste en volver y un escenario que nos invita a entrar en ese universo de recuerdos, silencios y preguntas.
🎭 Sábado 7 de marzo – 21 hs.
🎟️ Entradas anticipadas: $12.000 👉 Consultá por promos para alumnxs de teatro de cualquier espacio de nuestra ciudad.
📲 Adquirí las tuyas por WhatsApp, comunicándote al 2281 539911.
Una noche para apagar el ruido de afuera, sentarse en la sala y dejarse atravesar por el teatro 🧡
¡Te esperamos!
✨ Este fin de semana, una invitación a vivir el teatro de cerca.