✨ Este fin de semana, una invitación a vivir el teatro de cerca.⁣

⁣

Hay historias que no solo se miran: se sienten. Historias que nos enfrentan con la memoria, con los vínculos y con aquello que a veces preferimos no recordar.⁣

⁣

‘Elsa y Anita’ vuelve a escena en el Espacio Cultural La Criba para compartir una experiencia íntima, sensible y profundamente conmovedora.⁣

⁣

Dos hermanas, un pasado que insiste en volver y un escenario que nos invita a entrar en ese universo de recuerdos, silencios y preguntas.⁣

⁣

🎭 Sábado 7 de marzo – 21 hs.⁣

⁣

🎟️ Entradas anticipadas: $12.000 👉 Consultá por promos para alumnxs de teatro de cualquier espacio de nuestra ciudad.⁣

📲 Adquirí las tuyas por WhatsApp, comunicándote al 2281 539911.⁣

⁣

Una noche para apagar el ruido de afuera, sentarse en la sala y dejarse atravesar por el teatro 🧡⁣

⁣

¡Te esperamos!