El Sindicato de Prensa de Tandil y Azul presentará un proyecto de regulación de la pauta oficial

En busca de una distribución justa y equitativa

El miércoles 18, a las 18.30, el Sindicato de Prensa de Tandil y Azul presentará el proyecto de ordenanza de Regulación de la Pauta Oficial, previo a la solicitud de Banca XXI para elevarlo al Legislativo Local.

El panel, que se realizará de manera virtual y se transmitirá a través del canal de YouTube Sindicato de Prensa Tandil, será abierto a toda la comunidad y contará con las presencias de Belén Cotine –secretaria general del gremio local-, Marcelo Oliván –docente de la carrera de Comunicación Social de FACSO UNICEN-, Eva Herrera –secretaria de Medios Cooperativos y Autogestionados de la FATPREN- y Carla Gaudensi, secretaria general de la FATPREN.

El proyecto de regulación de la Pauta Oficial es una iniciativa que se inscribe en un camino trazado desde la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) y que se ha instalado en las agendas de algunos sindicatos de base que la integran.

“Consideramos necesario legislar, a nivel local, la asignación de la Pauta Oficial y, al tratarse de fondos públicos, pedimos que se establezcan criterios claros de asignación de esos recursos. Creemos importante también que la comunidad conozca la distribución de esos fondos y que los mecanismos de asignación garanticen la equidad y la transparencia”, sostiene Belén Cotine, secretaria General del gremio tandilense que impulsa el proyecto.

El proyecto local contiene algunos aspectos claves: exigir que sea de carácter público el monto de los recursos asignados en carácter de pauta; dar a conocer el destino, es decir, los medios que reciben la pauta, y verificar que esos medios se manejen con criterios claros de contratación y pago de salarios con sus trabajadores.

Numerosas adhesiones

Más de un centenar de voces pertenecientes a referentes políticos, institucionales, sindicales, músicos, teatristas, docentes, secretarios generales de gremios de prensa de todo el país y titulares del secretariado nacional de la FATPREN han sumado su apoyo al proyecto que, en breve, será elevado al Concejo Deliberante de Tandil.

Democratizar la asignación, pluralizar la información

En diálogo con medios locales y regionales, Cotine se refirió al escenario que intenta plantear este proyecto, en relación a las responsabilidades del Estado local y su vínculo con los medios. “La pauta oficial debe promover la diversidad y pluralidad de voces para llegar a toda la población, asegurando la libertad de expresión y el derecho a la información. Es obligación del Estado evitar el creciente proceso de concentración de la información y la comunicación. Pero desde una lógica que no se maneja por los parámetros del mercado, sino por cuestiones vinculantes al orden del interés público. No se trata de vender un producto o servicio a clientes o consumidores. El Estado no se dirige a un consumidor: a través de la comunicación en los medios le está hablando a un ciudadano; busca informar y educar a través de lo que comunica. Por ello, la pauta oficial, entendida en estos términos, garantiza la distribución equitativa, transparente y justa entre los diferentes medios, asegurando la libertad de expresión, el derecho a la información y el pluralismo informativo”, agregó la dirigente local.