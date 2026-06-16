El próximo fin de semana, teatro en La Criba con ‘Las visitas’

Dos mujeres, la Señora y su Criada nos muestran en un rato sus vidas. Unidas por un vínculo laboral que se desborda y transforma la relación en una simbiosis simpática y, por momentos, peligrosa. Todo ocurre mientras esperan ser atendidas en la sala de un consultorio.

Una obra que indaga con humor sobre el efecto que produce el paso del tiempo en las relaciones humanas, y también, sobre cómo pasar el tiempo, qué hacer para alivianar los días que se «suceden siempre de la misma manera». La señora y la criada tienen su fórmula.

📆 Sábado 20/6 – 21 hs.

🎟️ Las entradas anticipadas tienen un valor de $15.000 y las podés adquirir comunicandote por Whatsapp al 2281 539911.

¡Te esperamos! 💫