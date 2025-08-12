 El Museo López Claro presentará la muestra Barahúnda

El Municipio de Azul invita a la comunidad este viernes 15 a la inauguración de la muestra escultórica “Barahúnda” de la artista Abril Barrado. En la ocasión, Florencia Barrabino exhibirá el documental denominado “La Tropilla”. La actividad será en el Museo Municipal López Claro, a las 19:30hs.

Barahúnda significa ruido, desorden, confusión. La instalación está conformada por una enorme figura antropomórfica, un adolescente aturdido que se tapa los oídos. Con cabeza de impala, una especie de antílope que vive en grandes manadas pero que a su vez se divide en pequeños grupos sociales ya que necesitan de estos últimos para su supervivencia, al igual que nosotros.

Detrás de esta figura se forma una estampida compuesta por 20 caballos que lo rodean acompañados de un rumor atronador. Este adolescente lucha permanentemente en soledad, intenta adaptarse en ese proceso de transición, procura descubrir su propia identidad y su autonomía individual, lidia con la necesidad de ser aceptado por su entorno; un entorno que no logra comprender y, por ende, no puede aceptar ni sentirse aceptado.

Ya no es un niño y aún no es un joven autosuficiente, pero es empujado al mundo real como parte inexorable de la madurez. Se siente atormentado por sus pensamientos y éstos toman una dimensión cada vez más bestial; son los caballos que bufan, relinchan y resoplan mientras corren formando una tropilla ensordecedora. Son: la madre, la rivalidad, el acoso, la rebeldía, la arrogancia, la belleza, la brutalidad, la obsecuencia, la disolución de los vínculos, el enamoramiento.

En tanto, La Tropilla es un documental que explora la resonancia silenciosa entre humanos y caballos. Un registro de encuentros con mujeres que viven la naturaleza desde un tiempo propio. Una pieza audiovisual que revela un lenguaje instintivo y antiguo, hecho de gestos mínimos, silencios y tiempo animal.

Taller de dibujo

Cabe destacar que el sábado 16, Abril Barrado dictará un taller de dibujo en el Museo López Claro, Avda. Mitre 410, con cupo limitado.

Para obtener información acerca del mismo o inscribirse, las personas interesadas deberán comunicarse al teléfono del Museo, 429295.