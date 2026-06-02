El Museo López Claro presenta “Rayuela” de Krasmanski

El Municipio de Azul invita a la comunidad a la inauguración de la muestra “Rayuela” del artista Osvaldo Krasmanski. La misma se realizará este viernes 5, a las 19:30.

Inspirada en la rayuela y en su vínculo simbólico con La divina comedia de Dante Alighieri, la exposición propone un recorrido en el que el espectador es invitado a transitar distintos estados de la mente y del alma. Así como en el juego se avanza desde la Tierra hacia el Cielo, las obras funcionan como estaciones de un viaje abierto, donde el destino no está previamente definido y donde incluso el naufragio forma parte de la experiencia.

La producción reciente del artista pone especial atención en la materialidad y en el diálogo entre distintos lenguajes y técnicas. Óleo, acrílico, pintura a la tiza, pintura asfáltica, marcadores de pintura sólida y collage conviven sobre diversos soportes, construyendo imágenes que buscan tender puentes con el espectador.

En ese encuentro, la obra encuentra su sentido y se completa. Cada material aporta su propia densidad, gesto y temperatura. Estas capas se desarrollan sobre distintos soportes —bastidores entelados, MDF, hardboard, cartón o papel— que también forman parte activa del proceso y de la imagen final.