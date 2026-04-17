El Museo Comunitario de Azul invita a la comunidad a participar de la charla “El dolor también enseña: el duelo como oportunidad de crecimiento”, a cargo de la Lic. Rosana Florit es Licenciada en Educación, couch y tanatologa. Autora del libro «La Vida con Y”, crónicas de una vida re-vivida, a través del cual se recopilan escritos que la ayudaron a superar las duras secuelas de las tragedias que en apenas ocho meses, arrancaron de su lado a su hijo y su esposo. La actividad propone un espacio de reflexión y acompañamiento en torno al duelo, abordando el dolor como una experiencia humana que, aunque difícil, puede convertirse en una instancia de transformación personal y crecimiento interior. A través de su exposición, Florit brindará herramientas para transitar las pérdidas desde una mirada consciente y resiliente. La charla se realizará el sábado 18 a las 18:30 hs, en la sede del Museo (Colón 676), con entrada abierta a toda la comunidad. Se invita especialmente a quienes estén atravesando procesos de duelo y al público interesado en el desarrollo personal y emocional.