El Museo Comunitario de Azul invita a la comunidad a la inauguración de la muestra pictórica “Del Bardo a lo Sutil”, de la artista Silvia Galicchio.

La exposición propone un recorrido visual que transita entre lo expresivo y lo sutil, explorando diferentes climas y sensibilidades a través de la pintura. La obra de Galicchio invita a detenerse, observar y conectar con paisajes y emociones que se construyen desde lo matérico y lo simbólico.
La inauguración se realizará el sábado 11 de abril a las 19 horas, en la sede del museo, ubicada en Colón 676. La actividad es abierta a toda la comunidad.
Desde el Museo Comunitario de Azul se continúa promoviendo el acceso al arte y el encuentro con artistas locales, fortaleciendo los espacios de circulación cultural en la ciudad.
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El arte abre nuevos caminos para mirar y sentir.
Llega “Del Bardo a lo Sutil”, muestra pictórica de Silvia Galicchio en el Museo Comunitario de Azul.
Una propuesta que invita a recorrer distintos climas, entre la intensidad y la sutileza, a través de la pintura.
Inauguración
Sábado 11 de abril | 19 hs
Colón 676
Entrada abierta a la comunidad.