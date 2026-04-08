    El Museo Comunitario de Azul invita a la comunidad a la inauguración de la muestra pictórica “Del Bardo a lo Sutil”, de la artista Silvia Galicchio.

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    La exposición propone un recorrido visual que transita entre lo expresivo y lo sutil, explorando diferentes climas y sensibilidades a través de la pintura. La obra de Galicchio invita a detenerse, observar y conectar con paisajes y emociones que se construyen desde lo matérico y lo simbólico.

    La inauguración se realizará el sábado 11 de abril a las 19 horas, en la sede del museo, ubicada en Colón 676. La actividad es abierta a toda la comunidad.

    Desde el Museo Comunitario de Azul se continúa promoviendo el acceso al arte y el encuentro con artistas locales, fortaleciendo los espacios de circulación cultural en la ciudad.

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    El arte abre nuevos caminos para mirar y sentir.

    Llega “Del Bardo a lo Sutil”, muestra pictórica de Silvia Galicchio en el Museo Comunitario de Azul.

    Una propuesta que invita a recorrer distintos climas, entre la intensidad y la sutileza, a través de la pintura.

    Inauguración
    Sábado 11 de abril | 19 hs
    Colón 676

    Entrada abierta a la comunidad.

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