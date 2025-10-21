El Hogar Agrícola de Azul realizará la muestra de fin de año

El Municipio de Azul informa que este viernes 24 y el sábado 25 se realizará la exposición anual del Hogar Agrícola de nuestra ciudad, en la que se podrán apreciar los trabajos realizados por los alumnos de los talleres de tapicería, crochet, macramé, costura, arte para niños, bordado, manualidades, carpintería, fotografía, taller de la memoria, peluquería, italiano, inglés, huerta, organización de eventos, cocina básica, cocina juniors, panadería y pastelería.

A su vez, durante las jornadas se podrá disfrutar de espectáculos de danza y música con el Coro Municipal, Reina Mora y Julia Del Río y también habrá venta de paella. Se invita a toda la comunidad a visitar esta muestra y en especial a los alumnos y sus familiares.