El Concejo Deliberante declarará de Interés el libro “Dr. Ángel Pintos, fundamental para Azul y Olavarría”

Se trata de una biografía del célebre doctor y político que marcó la historia de nuestra ciudad y de Olavarría realizada por los escritores e historiadores Eduardo Agüero Mielhuerry y Walter Minor, de la vecina localidad.

En el recinto del Concejo Deliberante, se realizó una reunión con Agüero Mielhuerry de la que participaron la Prosecretaria Administrativa, Solana Mansilla y los Concejales María Inés Laurini, Natalia Colome y Agustín Puyou.

Durante el encuentro, el historiador azuleño brindó detalles de la nueva obra que realizó en conjunto con el escritor olavarriense explicando que se trata de una extensa investigación sobre la vida de Pintos como personaje esencial para ambas ciudades.

En este sentido, se dialogó sobre el rol fundamental que Ángel Pintos cumplió en el sistema de salud y también de su participación como concejal e intendente tanto en Azul como en Olavarría.

Por otra parte, Eduardo Agüero Mielhuerry hizo entrega de una ejemplar de la obra “Los industriales Piazza. Una familia de inmigrantes italianos en Azul” que fue declarada de Interés Cultural y Comunitario y pasará a forma parte del archivo del Concejo Deliberante.