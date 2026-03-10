El Cine Móvil de la UNICEN llega a Azul

La Universidad Nacional del Centro invita a la comunidad a compartir la proyección de la película de “El agente secreto” en el Centro de Investigación y Posgrado de la Facultad de Derecho, Bolívar 481, el próximo jueves, desde las 19:30 hs.

La proyección especial se realiza en el marco de marzo por la memoria a 50 años del último golpe de Estado. Es iniciativa que se lleva adelante desde el Espacio INCAA UNICEN (dependiente del Área de Cultura) y cuenta con el aval del Área de Derechos Humanos UNICEN y de las Facultades de Derecho y agronomía de la UNICEN.

La proyección es con entrada libre y gratuita, abierta a toda la comunidad y cuenta con el acompañamiento del Instituto Cultural de la Provincia.

Sobre la película:

El Agente Secreto

Dir: Kleber Mendonça Filho

Crimen, Drama, Thriller – SAM 16 – 161min – (Subtitulada)

Con: Wagner Moura, Udo Kier, María Fernanda Candido

Nominada a 4 Oscar® incluyendo Mejor Película y ganadora de 2 Globo de Oro® incluyendo Mejor Actor, El Agente Secreto narra la historia de un profesor universitario (Wagner Moura) que en los años 70 llega a una ciudad costera durante el carnaval con la esperanza de reencontrarse con su hijo y huyendo de un turbulento pasado político, pero pronto se descubre vigilado y perseguido sin escapatoria de las garras de la corrupción.