El Ballet de Danzas Argentinas de la UNICEN arrancó su temporada 2026 con nuevos proyectos y propuestas para toda la comunidad



El Ballet de Danzas Argentinas de la UNICEN, fundado y dirigido por la profesora Rosana Romano, dio inicio a su temporada 2026 a comienzos de marzo con una variada agenda que incluye reposiciones y nuevos proyectos artísticos.

Entre las propuestas destacadas para este año, el elenco se encuentra trabajando en la reposición del cuadro “Mujeres argentinas”, un clásico del folklore argentino compuesto por Ariel Ramírez (música) y Félix Luna (letra) y en un nuevo cuadro homenaje al reconocido compositor Osvaldo Pugliese, cuya producción comenzará en las próximas semanas.

En paralelo, el Ballet continúa siendo una pieza clave en la política de regionalización iniciada, el año pasado, por el Área de Cultura, con actividades en las sedes de Olavarría, Azul y Tandil a través del proyecto “Bailemos Folklore”, de raíz genuina y comunitaria.

“El Ballet de la UNICEN se encuentra, además, a disposición de las demandas de la Universidad y de toda la comunidad. Ya contamos con varias invitaciones confirmadas para realizar funciones en distintos puntos de la región y estamos ensayando desde principios de mes con la actual formación a la que en breve se sumarán quienes queden preseleccionados en las audiciones y artistas de reconocida trayectoria, todo lo cual suma a este proyecto artístico y colectivo”, explica su directora Rosana Romano.

“Bailemos Folklore”: mañana arranca en Tandil

En nuestra ciudad, la edición 2026 de “Bailemos Folklore” dará comienzo esta tarde a las 18:30, con punto de encuentro en el hall del Aula Magna (Pinto 399). Los encuentros son coordinados por Romina Contreras y abiertos a la comunidad, con el fin de consolidar una experiencia que tuvo resultados muy positivos durante 2025, en todas sus sedes

“Bailemos Folklore” es un espacio gratuito y abierto a la comunidad para compartir danzas folklóricas desde una perspectiva genuina y participativa. Los encuentros se llevarán a cabo todos los miércoles, a las 18:30 y los interesados podrán inscribirse a través del siguiente formulario:

https://forms.gle/DYy4rrug6FKfqQ2r8 o escribir a: areaculturaunicen@gmail.com.