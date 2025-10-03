DOMINGO 5 DE OCTUBRE a las 19.00hs en Casa Malharro.

«LA NANA» / Chile-México-2009/ Dirección Sebastían Silva / Intérpretes Catalina Saavedra, Claudia Celedón, Mariana Loyola, Alejandro Goic, Anita Reeves, Agustín Silva/ Color / Versión original con subtítulos en castellano / Duración 1h.35 minutos/ Sinopsis: esta película fue estrenada en el Festival de Cine Independiente de Sundance (USA) donde se alzó con el premio a la mejor película extranjera de 2009. Desde Chile a varios países europeos y también norteamérica donde fue aplaudida por la crítica hasta convertirse 16 después en una obra clásica del nuevo cine chileno. La ficción se inspira en los incontables casos de mujeres de extracción humilde que desde su juventud trabajan para familias adineradas, en este caso una de clase media alta comandada por una profesora universitaria e integrada por los hijos y el marido, un extraño personaje. Raquel, de 40 años, se convierte en la protagonista de esta historia, toda la narración atraviesa su mirada. Una joven llegada a la capital desde el interior del amplio territorio chileno que lleva 20 años al servicio de este grupo familiar y donde sus sentimientos se confunden. Una obra que describe con mirada minuciosa enfrentamientos culturales y de clases sociales, en el interior de una vivienda como tantas. Un drama tocado por inesperados toques de humor para describir a uno de los personajes más fascinantes del último cine latinoamerica en una película no estrenada en Argentina.

TRAILER