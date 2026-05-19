Doble encuentro cultural: gastronomía y cine vasco

«Este finde hacemos doblete!

Sábado 23/5/2026 a las 19 horas: Vení a comer la comida de todos los días con el toque vasco. Cultura y gastronomía al paso para celebrar LA NOCHE DE LOS MUSEOS. Exhibición de elementos de nuestra cultura, historias familiares, vestimenta, deportes rurales y… nuestros sabores. Si son gustosos, también les ofreceremos bebidas para acompañar el bocado.

Domingo 24/5/2026 a las 18 horas– Función del Ciclo de Cine Vasco 2026: «LOS DOMINGOS» de la directora vizcaína Aláuda Ruiz de Azúa.

Alauda Ruiz de Azúa Arteche es una directora de cine y guionista española. Con su primer largometraje,»Cinco lobitos», ganó el Premio Goya a mejor dirección novel 2022. Con»Los domingo» ganó en 2025 la Concha de Oro de la 72° edición del Festival de Cine de San Sebastián y en 2026 el Premio Goya a la mejor dirección.

Alauda Ruiz de Azúa ha dirigido, y con gran éxito a juzgar por los premios recibidos (5 Premios Goya sobre 13 nominaciones, amén de la Concha de Oro del Festival de San Sebastián a la mejor película y antes, 5 Premios Feroz- Pontevedra), la película “LOS DOMINGOS”.

Alauda siente desde su juventud curiosidad por quienes tienen vocación.

Es loable comprobar cómo esta mujer no creyente ha realizado el complejo ejercicio de intentar comprender al otro. Se ha esforzado en quitarse prejuicios, en ver “el mundo desde los ojos de alguien que sí que es creyente y siente que tiene una relación con Dios, muy profunda y muy real”.

Alauda Ruiz de Azúa ve el cine como un espacio de encuentro con quien piensa, ve la vida y siente distinto. Por ello, en sus películas nos muestra los distintos puntos de vista y perspectivas. En Los domingos, los que surgen en el conflicto generado en la familia al conocer la vocación de Ainara, la joven protagonista.

Con esta película logra algo importante hoy: que creyentes y no creyentes se encuentren en una sala de cine y compartan sus impresiones sobre una cuestión tan relevante en la vida de quienes sienten la llamada.

La oración, como el cine, también es encuentro. Es el encuentro más importante en la vida de los creyentes. Un encuentro en el que se genera una conversación con Quien busca siempre el encuentro con todos, también con los no creyentes.

Bienvenidos sean los interrogantes que plantea la película galardonada en San Sebastián, si trae consigo una mayor transparencia en la pastoral vocacional de todas las instituciones de Iglesia, con un acompañamiento integral e integrado en el discernimiento, que respete los tiempos y la libertad de la persona y con una madurez real de quienes llevan las riendas de estos procesos.

Porque a ese domingo en el que alguien se plantea el ‘hágase tu voluntad’, le siguen un lunes, un martes… en los que ese ‘sí’ radical y cotidiano a Dios solo se sostendrá si su vocación está verdaderamente enraizada en la verdad.

Los esperamos en nuestra «salita» de Ronco 675 a las 18 horas del domingo 24. Entrada $ 5.000,-

¡Un programa para no perder! LOS ESPERAMOS