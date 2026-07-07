Día de la Independencia: Velada Patriótica en el Teatro Español

El Municipio de Azul invita a la comunidad a participar de la Velada Patriótica que se realizará mañana miércoles en el Teatro Español, con motivo de conmemorarse un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia.

Al respecto, de 22 a 0 y con entrada libre y gratuita, la programación incluirá las presentaciones de Neldo Hernández y Andrea Amato; el Ensamble de Cuerdas Municipal; la profesora M. Victoria Assinato junto a alumnos de 5to. año A, B y C de la Escuela Primaria N°67; el Fortín del Azul; FAM (Fuerte Al Medio); el Ensamble de Guitarras Municipal de Azul, con Gabriel Goyenetche como artista invitado; Azul Compañía de Tango; la Compañía Folklórica “El Arriero” y la Banda Militar Combate de Perdriel.

Al finalizar, se entonarán las estrofas del Himno Nacional Argentino.

Acto oficial

Por otro lado, el jueves 9 se realizará el acto protocolar y desfile cívico, militar y tradicionalista, a las 15, sobre Av. Perón, desde Av. 25 de Mayo hasta Burgos.

La recepción de autoridades será a las 14:30, en el Colegio de Abogados (Av. Perón 514).