Destacada participación de la Escuela Municipal de Ajedrez en importantes torneos

El Municipio de Azul informa que alumnos de la Escuela Municipal de Ajedrez compitieron en importantes torneos a nivel nacional y representaron al Partido con muy buen desempeño.

Por un lado, del 2 al 5 de abril en Villa Martelli, se disputó el Campeonato Argentino Juvenil de Ajedrez 2026 que contó con la participación de 386 jugadores de distintos puntos del país. En la categoría Sub 12, Azul estuvo representada por Agustín Barbosa, Dante Long y Juan Bautista Bossi.

Al respecto, luego de ocho rondas, Agustín Barbosa obtuvo 4 puntos y se ubicó en el puesto 32, mientras que Dante Long y Juan Bautista Bossi finalizaron con 3 puntos, en las posiciones 48 y 54, respectivamente.

Cabe señalar que la delegación local estuvo acompañada por el profesor Gustavo Godoy y familiares.

Al finalizar el certamen, Godoy recibió un reconocimiento por parte del presidente de la Federación Argentina de Ajedrez (FADA) Mario Petrucci.

Por otra parte, del 28 de marzo al 4 de abril, tuvo lugar la 55° edición del Abierto Internacional de Ajedrez de Mar del Plata, al cual asistieron aproximadamente 186 jugadores y donde el azuleño Nicolás Gorga, de 15 años, tuvo una destacada actuación.

El joven sumó 4 puntos en 9 rondas. Con 3 victorias y 2 empates se ubicó ubicándose en el puesto 126.

En tanto, el ganador con 7,5 puntos fue el GM Kiselev Vitalli; en segundo lugar finalizó el FM Luca Silva y tercero fue el GM Sergio Slipak.