Desde Mariposa de Madera te invitamos a una muestra colectiva que no busca decorar, sino interpelar, interpelar y abrir conversación.

En el marco de una charla reflexiva sobre el biodrama La Oso, ponemos en escena una pregunta urgente: ¿qué estamos naturalizando cuando hablamos de amor?

Cada obra es una toma de posición. Cada trazo, una forma de decir basta

No es una exposición más. Es un espacio para mirar de frente, para escuchar lo que duele y para pensar juntos.

📍 AECA – Colón 519, Azul

🗓 10 de abril

🕗 20 hs

Vení. Porque el silencio también es parte del problema…