Desde este lunes “Juventudes en red” se hará en Casa Juve

En el marco del programa Juventudes en red, el Municipio de Azul informa que desde el lunes 27 el cronograma de actividades del espacio de reflexión y acompañamiento destinado a jóvenes y adolescentes de 12 a 29 años, se desarrollará en el Centro Juvenil Casa Juve – Colón 224-.

Se recuerda que la iniciativa es impulsada por la Dirección de Políticas Juveniles, se realiza los lunes de 18 a 20 y, en esta oportunidad, el encuentro se denominará “Mal-Estar. ¿Está mal sentirse mal? “.

A continuación, se detallan los días y propuestas restantes:

11 y 18 mayo: Rescatarse a tiempo. «Alternativas frente al padecimiento».

8 y 22 junio: Desanudar, cortar, entrelazar. Sobre vínculos saludables y no tanto.

6 y 20 julio: «Sin Wifi». Redes sociales, imagen e identidad.

3 y 24 agosto: «Sin etiquetas». Cuerpo, género y diversidad.

14 y 28 septiembre: «El futuro ya llegó…». Proyecto de vida. Fantasmas y fantasías.

5 y 19 octubre: Es con tra otros. Estrategias de cuidados colectivos.

otros. Estrategias de cuidados colectivos. 9 y 30 noviembre: «Armar otras redes».

Para participar, las personas interesadas deben acercarse la sede indicada, previo registro en el formulario https://forms.gle/mWLgsWSpJTDZfWPJ6.

Sobre el Programa

El objetivo general del Programa es promover el bienestar psicosocial y fortalecer la salud mental de jóvenes y adolescentes, a través de acciones preventivas, de acompañamiento y participación comunitaria.

Para ello se generan espacios de escucha, contención y orientación, se promueven herramientas para el autocuidado y la gestión emocional y se fortalecen las redes comunitarias e institucionales de cuidados.

Características

Cada encuentro contará con la intervención de profesionales invitados de la salud mental, educación, trabajo social y disciplinas afines, según cada caso.

Se abordarán temáticas emergentes y de interés juvenil, como ansiedad, estrés, vínculos, violencias, consumo problemático, redes sociales, identidad, proyecto de vida, entre otras.

Las jornadas se desarrollarán bajo una metodología participativa, territorial y flexible, priorizando el trabajo grupal, el diálogo horizontal y el protagonismo juvenil.