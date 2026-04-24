    Desde este lunes “Juventudes en red” se hará en Casa Juve

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    En el marco del programa Juventudes en red, el Municipio de Azul informa que desde el lunes 27 el cronograma de actividades del espacio de reflexión y acompañamiento destinado a jóvenes y adolescentes de 12 a 29 años, se desarrollará en el Centro Juvenil Casa Juve – Colón 224-.

    Se recuerda que la iniciativa es impulsada por la Dirección de Políticas Juveniles, se realiza los lunes de 18 a 20 y, en esta oportunidad, el encuentro se denominará “Mal-Estar. ¿Está mal sentirse mal? “.

    A continuación, se detallan los días y propuestas restantes:

    • 11 y 18 mayo: Rescatarse a tiempo. «Alternativas frente al padecimiento».
    • 8 y 22 junio: Desanudar, cortar, entrelazar. Sobre vínculos saludables y no tanto.
    • 6 y 20 julio: «Sin Wifi». Redes sociales, imagen e identidad.
    • 3 y 24 agosto: «Sin etiquetas». Cuerpo, género y diversidad.
    • 14 y 28 septiembre: «El futuro ya llegó…». Proyecto de vida. Fantasmas y fantasías.
    • 5 y 19 octubre: Es contra otros. Estrategias de cuidados colectivos.
    • 9 y 30 noviembre: «Armar otras redes».

    Para participar, las personas interesadas deben acercarse la sede indicada, previo registro en el formulario https://forms.gle/mWLgsWSpJTDZfWPJ6.

    Sobre el Programa

                El objetivo general del Programa es promover el bienestar psicosocial y fortalecer la salud mental de jóvenes y adolescentes, a través de acciones preventivas, de acompañamiento y participación comunitaria.

                Para ello se generan espacios de escucha, contención y orientación, se promueven herramientas para el autocuidado y la gestión emocional y se fortalecen las redes comunitarias e institucionales de cuidados.

    Características

                Cada encuentro contará con la intervención de profesionales invitados de la salud mental, educación, trabajo social y disciplinas afines, según cada caso.

                Se abordarán temáticas emergentes y de interés juvenil, como ansiedad, estrés, vínculos, violencias, consumo problemático, redes sociales, identidad, proyecto de vida, entre otras.

                Las jornadas se desarrollarán bajo una metodología participativa, territorial y flexible, priorizando el trabajo grupal, el diálogo horizontal y el protagonismo juvenil.

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