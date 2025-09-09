Déborah Kalmar y Pepa Vivanco brindarán talleres gratuitos de Expresión Corporal y Música

El Municipio de Azul informa que, en el marco de las actividades de las IV Jornadas Pedagógicas Cervantinas, la bailarina y docente especializada en Expresión Corporal Déborah Kalmar y la pedagoga musical, cantante y compositora Pepa Vivanco, brindarán dos talleres de capacitación gratuitos.

Por un lado, Kalmar ofrecerá un taller de Expresión Corporal bajo el lema «Trama y urdimbre como telar», trabajando las danzas en espíritu comunitario, como un espacio donde poder encontrarse desde la sensopercepción hacia el juego creador. Por otro lado, Vivanco, realizará el taller “La música en nuestras manos”, para aprender desde la música alternativa, para salir de la pantalla, para inventar rituales y sentimientos comunitarios y hacer de la música una necesidad vital.

Los mismos se desarrollarán el viernes 3 de octubre, de 17 a 18:30, en la Escuela de Educación Artística ubicada en Av. 25 de Mayo 520 y requieren inscripción previa a través de los siguientes formularios: https://forms.gle/PCRy6HDcvVVv9aCw5 (Pepa Vivanco – Música).

https://forms.gle/hPsgcVvzZpcdsWn5A (Déborah Kalmar – Expresión Corporal).