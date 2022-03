Cursos presenciales y virtuales para todas las edades, con certificado UBA

Los Cursos del Rojas son presenciales y online, sincrónicos y asincrónicos. Más de 300 propuestas educativas para adultos mayores, adultos y jóvenes, niños y adolescentes, en artes, cultura, informática, idiomas, tecnología y oficios.

María José Goldín, Brenda Angiel y Clara Lagos, en danzas y artes visuales, algunas de las reconocidas capacitadoras. Con certificados de la Universidad de Buenos Aires.

Cursos en informática con Certificación de Desarrollador Full Stack Front End.

Descuentos para estudiantes UBA y jubilados. Vacantes limitadas.

Niños y adolescentes

Robótica y tecnología con LEGO EV3 (8 a 12 años)/Robótica y tecnología con Arduino UNO (8 a 12 años)/Hip hop (Destinado a niñas y niños a partir de 8 años)

Taller de Rap y Canto (Destinado a niñas y niños a partir de 8 años)

Taller de Filosofía con niños y niñas (9 a 12 años)/ Actuación para adolescentes (12 a 17 años)

Adultos Mayores

Actividades corporales: Expresión corporal/Expresión corporal danza/Expresión corporal/Danza creativa/Técnicas corporales para mejorar la postura y el movimiento.

Tango y folklore: Folklore intermedio/Folklore avanzado/Tango. Musicalidad, técnica e improvisación/Tango inicial/Tango intermedio – avanzado.

Teatro: Teatro, improvisación y juegos escénicos/ Teatro avanzado. Taller de producción teatral/ Teatro avanzado. Taller de producción teatral.

Arte: Introducción al arte latinoamericano: un recorrido por los escenarios modernos del siglo XX/Recorridos artísticos por ciudades europeas: Italia, Alemania, Austria, Francia y España – Parte I/El mundo Gótico/La culminación del Renacimiento.

Cine: Los vínculos en el cine/Introducción al análisis, crítica y teoría cinematográfica. El cine de género y la forma clásica/Cine y pensamiento filosófico. Articulaciones, tensiones, integraciones.

Literatura: Taller de escritura creativa: palabras auténticas/Taller de literatura: explorando textos, descubriendo autores/Taller de escritura autoficcional.

Música: La voz a través de la respiración y el cuerpo/ Grandes heroínas protagonistas de la ópera/Taller de canciones: repertorio argentino y latinoamericano/ La ópera en el cine/Historia del tango. Música, cine y poesía.

Humanidades: Arte y sociedad/ Imperialismo cultural/ Historia de Grecia/ La Buenos Aires parisina, nuestra Belle Époque/El peronismo en el gobierno: 1946-1955/ ¿Y si entramos a la Historia, leyendo entrevistas y crónicas?/Taller de memoria.

Idiomas: Inglés elemental 1/ Inglés elemental 2/Inglés elemental 3/Inglés elemental 4/ Inglés elemental 6/ Inglés pre-intermedio 3/Inglés pre-intermedio 4/Inglés pre-intermedio 5/Inglés pre-intermedio 6/ Inglés intermedio 3/Inglés intermedio 3/Inglés: discussing short stories (nivel pre-intermedio)/ Inglés: consolidación del nivel intemedio con short stories/Inglés: conversación nivel intermedio/ Conversando en Inglés en distintos contexto nivel intermedio/Inglés let´s use our English/Talking about short stories and films/Inglés: práctica de conversación avanzada/ Italiano elemental 1/ Italiano elemental 2/Italiano elemental 3/Italiano elemental 3/Italiano elemental 4/Italiano pre-intermedio 2/Italiano pre-intermedio 3/ Arte y literatura italiana/ Italiano: historia de la niña perdida/ Francés elemental 1/ Francés elemental 6/ Francés pre-intermedio 1/ Escritores francófonos de los siglos “XX y XXI”.

Informática: Informática básica 1/ Uso del celular o smartphone. Nivel 1/Uso del celular o smartphone. Nivel 2/ Fotografía y edición de fotos con Lightroom/ Fotografía con celular 1/Mi computadora… el mundo en mi pantalla 1/ Mi computadora… el mundo en mi pantalla 2/ Laboratorio de computación

Jovenes y adultos

Administración y comercialización: Secretariado médico/Atención al público-usuario/Data Analytics con Power BI/Liderazgo y conducción de equipos de trabajo/Asistente contable I/Asistente administrativo.

Artes plásticas: Arquitectura en la Edad Media Europea y en la América Precolombina/Bodypainting/Collage creative/Dibujo humorístico/Introducción a la escultura/La historia como una coreografía: Artes visuales en la Argentina de los años 90/Serigrafía. Gráfica, artística y textil/Taller de dibujo y pintura (principiantes y avanzados)/Taller de pintura/Pintura contemporánea/Cine y video/Actuación para cámaras con escenas cinematográficas/Análisis del film: cómo analizar películas de autor/Escribir con imágenes. Memoria/Recursos para la composición y el color en audiovisuales/Taller de video documental: investigación y producción.

Ciencias y cultura sostenible: Astronomía: un viaje por el Universo/Moda sustentable y reciclaje de prendas/

Comunicación, periodismo y medios. Medios y prensa: Gestión, producción y prensa de proyectos culturales. Adaptación a la virtualidad/Taller de producción de radio/Taller de locución. Comunicación interpersonal y digital: Hablar en público/Streaming | Youtube | Redes sociales, publicidad/ Marketing digital/Community manager/ Comunicación consciente (profesional y vincular)/Introducción a las relaciones públicas/B Comunicar con eventos: la organización de eventos empresariales e institucionales. Periodismo: La otra mirada. Seminario de periodismo cultural/»Periodismo y moda. De la pasarela aspiracional al diseño sustentable/ Taller de escritura de no ficción: cómo contar la realidad de formas nuevas/ Taller de periodismo gráfico y digital.

Culturas populares: El cuerpo cómico. Taller de clown.

Danza: Composición coreográfica/Conexión, alineamiento y estiramiento corporal/Contacto improvisación. Seminario: La potencia del contacto/Danza Butoh/Danza contemporánea/Entrenamiento en danza contemporánea/Entrenamiento en danza: técnica, improvisación y lógicas de creación/Estilos urbanos (Reggaeton, Dance hall y Twerk)/Experiencia en danza e improvisación/Klein Technique ™/Laboratorio poético de danza-teatro/Método Feldenkrais/Yoga para el BienEstar/

Danzas étnicas, tango y folklore: Danzas folklóricas argentinas. Nivel inicial/Danzas folklóricas argentinas. Nivel intermedio/El tango después del tango (para principiantes e intermedios)/Flamenco/Salsa y Bachata. Ritmos de Cuba y el Caribe/Tango. Nivel intermedio/Tango. Niveles inicial e intermedio/Técnica de tango.

Diseño: Cursos de diseño textil/Diseño y confección de bolsos y carteras/Moda sustentable y reciclaje de prendas/Técnicas de estampado y experimentación textil/Ilustración de moda. Cursos de diseño de interiores: Diseño de interiores/Cursos de diseño gráfico: Indesign. Técnicas digitales para el diseño editorial/WordPress para diseñadores.

Educación y comunidad: Introducción al entrenamiento multicomponente con adultos mayores/Danza / Movimiento Terapia Vincular. Introducción al movimiento/La estimulación cognitiva en adultos mayores. Talleres de memoria.

EscenaLAB. Nuevas tecnologías: Clase Magistral. «La Humanidad y otras bacterias que hacen música»/Clase Magistral. «Post producción de batería»/Clase Magistral. «Diseñando un Home Studio» | De la placa a las paredes/Clase Magistral: «Fotografía, música, arte, acción creativa»/Clase Magistral: «El uso (in) correcto de los efectos de guitarra». Fotografía: El retrato: versiones personales/Fotografía de viajes.Descubriendo tu ciudad con ojos de viajero/Fotografía digital/Fotografía expandida/Introducción a la fotografía. Módulo 1/Técnica básica de fotografía: manejo de cámara e iluminación.

Idiomas: Italiano. Inicial 1/Italiano. Inicial 2/Taller de inglés. Inicial /Taller de inglés. Inicial 2/Taller de inglés. Inicial 3

Informática: Diseño digital/Edición de imágenes con Photoshop/Photoshop e illustrator. Herramientas básicas/Photoshop para redes sociales/Diseño de infografías y folletos con canva/Identidad digital/Programación y Desarrollo Web/

La formación y certificación en Desarrollo Full Stack Front End consta de 3 módulos: Desarrollo Web. Módulo HTML5/Desarrollo Web. Módulo CSS3/Desarrollo Web. Módulo Java Script/PHP. Nivel 1/Python. Nivel 1/Angular. Nivel 1/Programación en Java. Nivel 1. Ciencia de datos: Excel para principiantes/Procesamiento de datos con Excel/Data Analytics con Power BI/MySQL básico/Estadística con SPSS. Procesamiento y análisis. Módulo 1. Seminarios y clínicas: Ethical Hacking/Hacking Social (Uso Educativo).

Letras y humanidades: “Ut pictura poesis”: confluencias entre literatura y artes visuales/ABC de la escritura creativa/Autoficción/Cómo hacer el humor con palabras/Volver a «El nombre de la rosa»: la Edad Media y nosotros/Filosofía y estética. De Kant a la evanescencia del arte/Filosofía y poder. De Platón a Nietzsche/Introducción a la filosofía. Descartes y Spinoza/Literatura incómoda: lectura y análisis de cuentos latinoamericana/Mapa de la poesía argentina. Del surrealismo a las estéticas actuales/Oesterheld: mucho más que «El Eternauta»/Poesía moderna: del romanticismo a las vanguardias/ Redacción y gramática/ Taller de cuento/Taller de escritura para jóvenes/Taller de poesía/Taller de poesía indígena latinoamericana actual/Terapia de escritura.

Música: Bajo eléctrico/Canto/Canto 1/Canto 2/Canto con repertorista/Canto con acompañamiento. Tango y folklore/Composición musical inicial. Taller/Introducción a la guitarra. Nivel 1/Introducción al lenguaje musical/Taller de composición de canciones/Taller de violín. Nivel 1/Canto andino con caja I. Técnicas ancestrales de la voz y la percusión.

Oficios: Arte textil 3D: escultura/Arte textil: pintar con vellón/Reciclado de muebles y pátinas/Taller de electricidad básica/Reparación y mantenimiento de equipos de aire acondicionado.

Teatro: Actuación 1/Actuación para adolescentes/Actuar la escena/Cómo actuar monólogos/Dramaturgia 1. Para gente que quiere escribir teatro/Dramaturgia 8 universos posibles/El juego dramático. Curso de actuación/Pensamiento isabelino: Shakespeare y su tiempo/Herramientas básicas para la actuación/Improvisación actoral. Nivel inicial e intermedio/Maquillaje profesional/Match de improvisación.

Turismo: Buenos Aires cuenta su historia. Del centenario a la actualidad/Joyas de nuestra arquitectura (Buenos Aires)/Gestión de agencias de viajes post pandemia

