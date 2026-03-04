    Cupos disponibles: Taller de reciclaje textil y costura

    108

    El Municipio de Azul informa que aún quedan algunas vacantes para el
    Taller de reciclaje textil y costura que se dictará en el Centro Juvenil “Casa Juve”.
    El curso estará a cargo de la profesora Daiana Cabrera y comenzará a
    mediados de marzo.
    La capacitación está destinada a jóvenes de 14 a 29 años y la inscripción
    se realiza a través del formulario https://forms.gle/Phq3obHYTzXTCFVm9.
    Por consultas sobre día, horarios y más, las personas interesadas pueden
    comunicarse al 2281-660495.

