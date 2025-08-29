CULTURA UNICEN PRESENTA

Taller de Teatro para Jóvenes un taller de extensión de la Comedia Universitaria
🫂A cargo del Teatrista y docente Sergio Camarotte
GRATUITO
🫂MARTES DE 18 A 19.30
🔹 Destinatarios: Jóvenes de 18 a 30 años, estudiantes de carreras universitarias y terciarias en la ciudad de Azul.
🌐 Propósitos:
- Iniciación teatral: Explorar los fundamentos de la actuación, la expresión corporal, la voz y la improvisación para lograr la deshinibición en el contexto del teatro.
- Dramaturgias colectivas: Impulsar la creación colaborativa de escenas y pequeñas obras teatrales, fomentando el diálogo y la construcción conjunta de narrativas.
- Compromiso social y comunitario: Abordar el teatro como herramienta de inclusión, diversidad y vínculo con la comunidad, promoviendo una mirada crítica y sensible hacia el entorno social.
📍 Lugar: Centro de Investigación y Posgrado, Bolívar 481, Azul. Facultad de Derecho UNICEN
📆 Planificación:
- Septiembre – mediados de octubre: Taller introductorio.
- Mediados de octubre: Abordaje de dramaturgias colaborativas en vinculación con los Puntos de extensión territorial.
- Noviembre: Trabajo para generar un espacio de muestra del proceso. Puede culminar en una presentación final o una ceremonia teatral.
Anotate en:
👉🏼 https://forms.gle/ryEegatHtm5nBSoHA
🤗 Cupos limitados / hasta 17 personas🫂