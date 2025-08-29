CULTURA UNICEN PRESENTA

Taller de Teatro para Jóvenes un taller de extensión de la Comedia Universitaria

🫂A cargo del Teatrista y docente Sergio Camarotte

GRATUITO

🫂MARTES DE 18 A 19.30

🔹 Destinatarios: Jóvenes de 18 a 30 años, estudiantes de carreras universitarias y terciarias en la ciudad de Azul.

🌐 Propósitos:

Iniciación teatral: Explorar los fundamentos de la actuación, la expresión corporal, la voz y la improvisación para lograr la deshinibición en el contexto del teatro.

Dramaturgias colectivas: Impulsar la creación colaborativa de escenas y pequeñas obras teatrales, fomentando el diálogo y la construcción conjunta de narrativas.

Compromiso social y comunitario: Abordar el teatro como herramienta de inclusión, diversidad y vínculo con la comunidad, promoviendo una mirada crítica y sensible hacia el entorno social.

📍 Lugar: Centro de Investigación y Posgrado, Bolívar 481, Azul. Facultad de Derecho UNICEN

📆 Planificación:

Septiembre – mediados de octubre: Taller introductorio.

Mediados de octubre: Abordaje de dramaturgias colaborativas en vinculación con los Puntos de extensión territorial.

Noviembre: Trabajo para generar un espacio de muestra del proceso. Puede culminar en una presentación final o una ceremonia teatral.

Anotate en:

👉🏼 https://forms.gle/ryEegatHtm5nBSoHA

🤗 Cupos limitados / hasta 17 personas🫂