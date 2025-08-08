Cultura a lo Grande con Ariel Loustaunau

El Municipio de Azul informa que, el próximo viernes 15 de agosto a las 20, en el SUMAC –Avda. 25 de Mayo y San Martín- con entrada libre y gratuita, se realizará la peña folklórica “Cultura a lo Grande”.

Durante el espectáculo se presentarán Campero Campero y Los Quincheros, en música, grupos de danza locales y Ariel Loustaunau con el show «El Viaje», un espectáculo de folclore que propone un recorrido musical a través de la identidad, el encuentro y el sentido de pertenencia, como sus principales tópicos.

Cultura a lo Grande es un programa perteneciente al Instituto Cultural de la Provincia que promueve el acceso a la cultura y el esparcimiento a personas mayores con diversas propuestas recreativas pensadas especialmente para ellos, entre las que se destacan shows, encuentros culturales y viajes recreativos.