Copa Verano Azul: fútbol playa femenino en el Balneario

El Municipio de Azul informa que este sábado 14 desde las 16, en el sector de Playa Grande del Balneario Municipal, se realizará la Copa Verano Azul de fútbol playa femenino.

El encuentro está dirigido a la categoría sub 13.

Las personas interesadas en participar podrán obtener más información en la Dirección de Deportes, ubicada en Av. 25 de Mayo y San Martín, de lunes a viernes de 8 a 14, o comunicarse al teléfono 431752.

Se invita al público mencionado a sumarse y a la comunidad en general a acompañar y disfrutar de esta iniciativa deportiva en la temporada estival.