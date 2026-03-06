CONVOCATORIA Viernes Poético UNICEN

Viernes Poético es un dispositivo de artivismo cultural universitario, que desde 2023 opera como una intervención simbólica sostenida en los flujos hegemónicos de la comunicación y la cultura.
El proyecto se propone reconfigurar las relaciones entre palabra, imagen y territorio, desafiando tanto los cánones institucionales como las lógicas mercantiles de las redes sociales.
Viernes Poético es artivismo porque:
- Democratiza saberes: abre la poesía y las artes visuales a quienes no “pertenecen” al circuito académico o artístico.
- Amplía derechos: visibiliza voces disidentes (mujeres, LGBTQIA+, territorios periféricos)
- Reivindica lo común: transforma pasillos universitarios, redes sociales y plazas en espacios de contemplación activa —un acto político en una era de saturación y desatención.
Para 2026 queremos ampliar la propuesta y convocar a poetas y artistas visuales de nuestra región, fomentando cruces creativos y amplificando nuestras voces.
📍¿De qué se trata la convocatoria?
Queremos visibilizar el talento de poetas y artistas visuales de la región a través de nuestras redes sociales. Si te dedicas a la poesía o a las artes visuales (ilustración, pintura, collage, dibujo, fotografía, etc.) te invitamos a compartirnos tu obra.
📍¿Quiénes pueden participar?
Personas mayores de 18 años que residan en la provincia de Buenos Aires.
También pueden presentar nuevas obras aquellas personas que hayan participado en ediciones anteriores.
📍¿Cómo participar?
Completá el formulario que aparece en nuestra bio de instagram @viernespoeticounicen
Para Poetas: un mínimo de 2 poemas y un máximo de 8 (PDF o Word)
Para Artistas Visuales: un mínimo de 2 obras y un máximo de 8 (300dpi JPG o PNG)
✨¡Esperamos tu obra para seguir construyendo este cruce entre palabra e imagen!✨
📍Cronograma:
Convocatoria: hasta el 27 de marzo – Inscripción por formulario.
Anuncio de selección por correo electrónico: 17 de abril
Consultas: areaculturaunicen@gmail.com