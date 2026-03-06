CONVOCATORIA Viernes Poético UNICEN

Viernes Poético es un dispositivo de artivismo cultural universitario, que desde 2023 opera como una intervención simbólica sostenida en los flujos hegemónicos de la comunicación y la cultura.

El proyecto se propone reconfigurar las relaciones entre palabra, imagen y territorio, desafiando tanto los cánones institucionales como las lógicas mercantiles de las redes sociales.

Viernes Poético es artivismo porque:

Democratiza saberes: abre la poesía y las artes visuales a quienes no “pertenecen” al circuito académico o artístico.

Amplía derechos: visibiliza voces disidentes (mujeres, LGBTQIA+, territorios periféricos)

Reivindica lo común: transforma pasillos universitarios, redes sociales y plazas en espacios de contemplación activa —un acto político en una era de saturación y desatención.

Para 2026 queremos ampliar la propuesta y convocar a poetas y artistas visuales de nuestra región, fomentando cruces creativos y amplificando nuestras voces.

📍¿De qué se trata la convocatoria?

Queremos visibilizar el talento de poetas y artistas visuales de la región a través de nuestras redes sociales. Si te dedicas a la poesía o a las artes visuales (ilustración, pintura, collage, dibujo, fotografía, etc.) te invitamos a compartirnos tu obra.

📍¿Quiénes pueden participar?

Personas mayores de 18 años que residan en la provincia de Buenos Aires.

También pueden presentar nuevas obras aquellas personas que hayan participado en ediciones anteriores.

📍¿Cómo participar?

Completá el formulario que aparece en nuestra bio de instagram @viernespoeticounicen

Para Poetas: un mínimo de 2 poemas y un máximo de 8 (PDF o Word)

Para Artistas Visuales: un mínimo de 2 obras y un máximo de 8 (300dpi JPG o PNG)

✨¡Esperamos tu obra para seguir construyendo este cruce entre palabra e imagen!✨

📍Cronograma:

Convocatoria: hasta el 27 de marzo – Inscripción por formulario.

Anuncio de selección por correo electrónico: 17 de abril

Consultas: areaculturaunicen@gmail.com