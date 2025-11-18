Convocatoria para proyectos del programa “Carnaval es Cultura”

El Municipio de Azul informa que se encuentra abierta la inscripción para todas las agrupaciones de carnaval que quieran presentar proyectos de apoyo para la realización de sus actividades artísticas, formativas y su propia gestión. Los interesados en anotarse en el registro, podrán comunicarse con la Dirección de Cultura a través de WhatsApp al 2281-512717.

El programa “Carnaval es Cultura” depende del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y está destinado a todas las agrupaciones de carnaval (murgas, comparsas, batucadas, ensambles, clubes y afines). El objetivo de este programa es contribuir a la sostenibilidad y crecimiento de estos colectivos.

La propuesta contempla un acompañamiento a murgas, comparsas, ensambles y otras agrupaciones carnavaleras para el fortalecimiento y crecimiento de sus actividades artísticas, formativas y de gestión. La inscripción estará disponible hasta el 10 de diciembre y podrá completarse en el correspondiente formulario que se podrá solicitar en la Dirección de Cultura o en la página del Instituto Cultural de la Provincia.