Convocatoria para participar del 27° Encuentro de Creadores Azuleños

El Municipio de Azul informa que, a partir de mañana martes 11 y hasta el viernes 28 de noviembre, el Museo López Claro, ubicado en Av. Mitre 410, recibirá las obras que deseen formar parte de la muestra “Creadores Azuleños”.

El encuentro, en su vigésimo séptima edición, tiene por finalidad reunir a los

artistas del distrito, sean profesionales, amateurs o estudiantes como síntesis del trabajo anual en artes visuales.

Por consultas e informes y para solicitar las bases, los interesados se pueden comunicar a través del mail museolopezclarocomunicacion@gmail.com, por Instagram @museolopezclaroazul o por WhatsApp al 2281-373870.