Convocatoria para participar de “¿Te pinta cortar la semana? Volumen III”

El Municipio de Azul informa que se encuentra abierta la convocatoria para participar del nuevo ciclo de encuentros cerveceros denominado “¿Te pinta cortar la semana? Volumen III”, que se desarrollará todos los jueves de enero y febrero en el Parque Municipal impulsado por la Dirección de Pymes, Emprendedores y Cooperativas.

La misma está dirigida a DJs, artistas locales y desarrolladores de actividades lúdicas que deseen formar parte de la programación del evento. Para ello, quienes se inscriban deberán presentar un proyecto que incluya lo siguiente:

-Descripción detallada de la propuesta artística o lúdica.

-Necesidades técnicas (equipamiento, sonido, espacio, energía).

-Duración estimada de la intervención.

-Caché propuesto o esquema de participación, si correspondiera.

En tanto, los rubros sugeridos se detallan a continuación:

-DJs: funk, indie, pop, rock alternativo, música urbana, chill, house, música para tarde–noche, entre otros.

-Artistas escénicos: performances, shows acústicos, intervenciones visuales, circo, malabares, mapping, arte lumínico.

-Arte interactivo/urbano: muralismo en vivo, arte con luces.

-Actividades lúdicas: propuestas recreativas, desafíos participativos, juegos para las niñeces y familias, talleres breves, actividades creativas.

-Experiencias innovadoras: trivias temáticas, realidad aumentada, actividades de integración comunitaria.

Las personas interesadas en integrar la iniciativa tendrán tiempo de anotarse hasta el 10 de diciembre inclusive.

Al respecto, las propuestas deberán presentarse en la mencionada dependencia municipal (Av. 25 de Mayo 619, planta alta), de lunes a viernes de 8 a 14. Cabe señalar que la selección estará a cargo del área organizadora junto a la Mesa Local de Productores Cerveceros Azuleños.