Convocatoria para el 3° Encuentro de Pequeños Creadores Azuleños

El Municipio de Azul invita a niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 14 años, a formar parte del 3° Encuentro de Pequeños Creadores Azuleños en el Museo López Claro.

La iniciativa permitirá exponer producciones artísticas en el marco del 20° Festival Cervantino de Azul, que este año se desarrollará bajo el lema «Cultura viva construyendo identidad».

Al respecto, la convocatoria busca fomentar la creatividad de las infancias, brindar un espacio de expresión artística y promover la participación

En esta edición, las obras deberán abordar como temática la identidad y los espacios de la ciudad y los barrios -plazas, parques, paisajes, escuelas, entre otros-, entendidos como escenarios de memoria, encuentro y pertenencia.

Se podrán presentar trabajos de dibujo, pintura, escultura, collage, fotografía, objetos y arte textil. Las obras bidimensionales no deberán superar los 50 centímetros de base y deberán contar con sistema de colgado; mientras que las tridimensionales no podrán exceder los 50 por 50 centímetros de base.

Cabe resaltar que también podrán participar instituciones educativas y talleres de arte con obras colectivas. En estos casos, las bidimensionales podrán tener hasta 120 centímetros de base y las tridimensionales, una base máxima de 100 por 100 centímetros.

Las obras se recibirán en el Museo hasta el jueves 30 de julio, inclusive. La muestra quedará inaugurada el martes 4 de agosto a las 19:30 y podrá visitarse hasta el domingo 30.

Posteriormente, los trabajos deberán retirarse entre el 1 y el 16 de septiembre. Transcurrido ese plazo, el Museo podrá disponer de los mismos.

Por consultas, comunicarse por WhatsApp al (2281)373870, por teléfono (2281) 429295 o a través de la cuenta de Instagram @museolopezclaroazul.