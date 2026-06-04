jueves 4 de junio de 2026 23.08
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    Convocatoria extendida para participar del Festival Cervantino

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                El Municipio de Azul informa que se extendió hasta el 19 de junio el plazo para la presentación de proyectos para participar en el 20° Festival Cervantino de la Argentina.

                Los mismos podrán inscribirse en las siguientes categorías: Artes visuales, Artes escénicas, Música, Académico-literario, Participación ciudadana, Turismo, Deportes, Gastronomía, Educación y Cine, bajo el lema “Cultura viva construyendo identidad”.

                Las inscripciones deberán realizarse exclusivamente a través del formulario oficial disponible en link de inscripción https://forms.gle/TKUcN1U6nwBuTAax6 o ingresando desde el perfil de Instagram @cervantinoazul.

                Para más información, los interesados podrán comunicarse al correo electrónico: festivalcervantinoargentina@gmail.com.

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