Convocatoria extendida para participar del Festival Cervantino

El Municipio de Azul informa que se extendió hasta el 19 de junio el plazo para la presentación de proyectos para participar en el 20° Festival Cervantino de la Argentina.

Los mismos podrán inscribirse en las siguientes categorías: Artes visuales, Artes escénicas, Música, Académico-literario, Participación ciudadana, Turismo, Deportes, Gastronomía, Educación y Cine, bajo el lema “Cultura viva construyendo identidad”.

Las inscripciones deberán realizarse exclusivamente a través del formulario oficial disponible en link de inscripción https://forms.gle/TKUcN1U6nwBuTAax6 o ingresando desde el perfil de Instagram @cervantinoazul.

Para más información, los interesados podrán comunicarse al correo electrónico: festivalcervantinoargentina@gmail.com.