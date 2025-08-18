Convocatoria al catálogo Código Provincia

El Municipio de Azul informa que el Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires reabrió las inscripciones para el catálogo Código Provincia, una plataforma pública que busca visibilizar y potenciar la diversidad musical bonaerense.

El registro es gratuito y debe realizarse a través de la web codigoprovincia.gba.gob.ar.

La postulación debe estar a cargo de un/a mayor de 18 años y los proyectos deberán contar con material publicado en alguna plataforma de audio digital desde el 1° de enero de 2021 en adelante (no es excluyente que sea Spotify).

La convocatoria está dirigida a proyectos musicales (bandas, solistas y otros formatos), sellos discográficos, estudios de grabación, productoras, agencias de booking y management, entre otros actores vinculados a la cadena productiva de la música.

Por dudas o consultas, las personas interesadas pueden contactarse a través del e-mail: codigoprovincia@gmail.com.