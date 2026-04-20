Convocatoria abierta para La Noche de los Museos 2026

El Municipio de Azul invita a museos, bibliotecas, centros culturales, talleres de arte e instituciones educativas de la ciudad a inscribirse para participar en La Noche de los Museos 2026, que se realizará el sábado 23 de mayo, en el marco del Día Internacional de los Museos.

La convocatoria tiene como objetivo reunir las propuestas y actividades que cada entidad desee compartir con la comunidad, fortaleciendo la identidad cultural de Azul y generando un recorrido abierto y participativo por distintos espacios de la ciudad.

La inscripción se realiza completando el formulario disponible en la biografía de la cuenta oficial de la Dirección de Educación y Cultura: @educacionyculturaazul.

Para más información, dirigirse a la Dirección de Cultura (San Martín 425, P.A.) o comunicarse al celular 2281 51-2717.