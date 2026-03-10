Convocatoria abierta: “Mujeres hoy: relatos de nuestra identidad”

El Municipio de Azul recuerda que hasta el 20 de marzo está abierta la convocatoria para participar de la segunda edición del programa “De marzo a marzo”, el cual bajo la consigna “Mujeres hoy: relatos de nuestra identidad” invita a mujeres de todas las edades a participar de lo que será una muestra artístico cultural colectiva.

La iniciativa del área de Atención Primaria de la Salud propone celebrar la creatividad femenina de Azul bajo la modalidad concurso, con las siguientes categorías:

Narrativa: cuentos breves, poemas o relatos personales.

Artes visuales: dibujo, pintura o ilustración (manual o digital).

Lente y acción: fotografía y video corto (reels/TikTok).

Bases e inscripción

Las interesadas podrán solicitar toda la información que requieran en cada uno de los CAPS. Allí también se realiza la inscripción que tiene como se indicó fecha límite el 20 de marzo.

Cabe destacar que la exposición final de las piezas seleccionadas será del 23 al 31 de marzo, en el Complejo Cultural San Martín. El día del cierre se hará un reconocimiento a las protagonistas de la iniciativa.

“De marzo a marzo”

El programa “De marzo a marzo” parte de la convicción de que la libre expresión es un acto terapéutico y un derecho y que estar sanas no es solo la ausencia de enfermedades, sino un equilibrio entre lo que se piensa, se siente y se vive.

Por ello, se abre este espacio de participación para reconocer historias y construir una salud que cuide, acompañe y sane a través del encuentro.