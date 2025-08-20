Convocatoria a talleristas para la Escuela de Platería

El Municipio de Azul informa que la Escuela de Platería y Artesanías se encuentra en la selección de talleristas autogestivos idóneos en trabajo en metal, telar de tela y soguería.

Los requisitos necesarios son dominio de la técnica artesanal, compromiso y responsabilidad.

Las propuestas, que se recibirán de forma presencial en la institución, deberán contener la correspondiente fundamentación, imágenes de trabajos realizados, formación en el rubro y currículum vitae.

Por consultas e informes, los interesados deberán comunicarse por WhatsApp al 2281-536694.