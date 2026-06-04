Convocatoria a participar de los ensayos

del Pericón Popular por el 9 de Julio

El Municipio de Azul invita a vecinos y vecinas de todas las edades a sumarse a los ensayos del Pericón Popular que se presentará el 9 de julio, en el marco de los festejos por el Día de la Independencia.

Las prácticas estarán a cargo del profesor Nacho Luna y se desarrollarán en el SUMAC (Av. 25 de Mayo y San Martín), los días lunes 8 y 22 de junio, y miércoles 1 y lunes 6 de julio, a las 19.

En este sentido, se informa que quienes deseen participar deberán contar con conocimientos básicos de danza folklórica.

Se espera una amplia participación de la comunidad en esta propuesta que busca poner en valor la tradición argentina a través de una de las danzas más representativas de las fechas patrias.