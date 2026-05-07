Convocatoria a escritores y escritoras locales

El Municipio de Azul invita a escritores y escritoras del Partido a participar de un encuentro que se desarrollará el lunes 11 de mayo, a las 18:30, en el Salón Cultural, San Martín 425, planta alta.

La convocatoria está dirigida a quienes cuenten con al menos una obra publicada, en formato papel o digital.

El objetivo de la reunión es generar un espacio que facilite el diálogo acerca de la situación y necesidades del sector literario local, diagramar futuras actividades (presentaciones, ferias, lecturas y encuentros) y favorecer la difusión de las obras.

Las personas que deseen obtener más información pueden comunicarse al teléfono 2281 51-2717 o escribir al correo-e direccioncultura@azul.gob.ar.