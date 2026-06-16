Convocatoria a autores y escritores del partido de Azul

El Municipio de Azul convoca a autores y escritores del partido de Azul a inscribirse en el Registro de Autores y Escritores Locales.

El propósito de esta iniciativa es reunir y visibilizar la producción literaria de la comunidad, promover la participación en actividades culturales y fortalecer la identidad artística y cultural del distrito.

Quienes deseen formar parte del registro deberán completar el formulario disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/RuAQ3Nfqk7WYqu9f9.

Además, el formulario se encuentra disponible en el perfil de Instagram @educacionyculturaazul.

Para obtener más información, los interesados pueden comunicarse al teléfono 2281 51-2717.