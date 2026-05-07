Convocatoria a artistas visuales de Azul

El Municipio de Azul invita a artistas visuales del Partido a participar de un encuentro que se desarrollará el lunes 11 de mayo, a las 20:30, en el Salón Cultural, San Martín 425, planta alta.

La convocatoria está dirigida a artistas, estudiantes de arte y autodidactas.

El objetivo de la reunión es generar un espacio que facilite el diálogo acerca de la situación y necesidades del sector de las artes visuales locales, diagramar futuras actividades (muestras, ferias, talleres y encuentros) y favorecer la difusión de las producciones.

Las personas que deseen obtener más información pueden comunicarse al teléfono 2281 512717 o escribir al correo-e direccioncultura@azul.gob.ar.