A 40 años del Juicio a las Juntas: inauguración de muestra y conversación abierta en la Facultad de Derecho de la UNICEN

La Facultad de Derecho UNICEN invita a la comunidad a participar de una jornada especial en el marco de los 40 años del histórico Juicio a las Juntas. La actividad tendrá lugar el martes 18 de noviembre a las 18 horas, en el Centro de Investigación y Posgrado ubicado en Bolívar 481, Azul.

El encuentro incluirá dos instancias centrales. En primer lugar, se realizará la inauguración de la muestra “El Diario del Juicio”, una propuesta que recupera la cobertura periodística de aquel proceso judicial que marcó un antes y un después en la historia argentina.

Luego, se llevará adelante la conversación abierta “Los medios y el juicio”, a cargo de Soledad Restivo, integrante de ABRA UNICEN, quien abordará el rol del periodismo, la construcción mediática y el impacto social del Juicio a las Juntas desde una perspectiva contemporánea.

La actividad es organizada por la Facultad de Derecho UNICEN en conjunto con la Comisión de Derechos Humanos del Instituto 2 de Azul, en el marco de las acciones institucionales vinculadas a la memoria, la verdad y la justicia