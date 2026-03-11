La Facultad de Derecho de la UNICEN invita a participar de la conferencia “El proyecto de ley de libertad educativa: la traducción normativa de la batalla cultural (paleo) libertaria”, que brindará el Dr. Guillermo Ramón Ruiz, profesor titular de la Universidad de Buenos Aires e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.

La actividad se realizará el viernes 13 de marzo a las 15 horas en el Centro de Investigación y Posgrado (Bolívar 481, Azul) y también podrá seguirse en vivo por YouTube de la Facultad www.youtube.com/derunicen

La propuesta es libre y gratuita, con inscripción previa mediante formulario:

https://forms.gle/5WvbafGy1yS3vkGZ6 y es organizada por el Seminario Permanente sobre la Universidad y la Educación Superior en Argentina.