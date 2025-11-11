La Facultad de Derecho (UNICEN) invita a participar de la conferencia “El incumplimiento de leyes por parte del Poder Ejecutivo. El caso de la Ley de Financiamiento Universitario”

La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires invita a toda la comunidad académica y al público interesado a participar de la conferencia “El incumplimiento de leyes por parte del Poder Ejecutivo. El caso de la Ley de Financiamiento Universitario”, a cargo del Dr. Pablo Manili, Doctor y Posdoctor en Derecho, y Profesor Titular de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El encuentro se realizará el jueves 13 de noviembre a las 17 horas, a través de la plataforma Zoom.

Link: https://us02web.zoom.us/j/88149075754?pwd=dp7pL3714IJCbIefQFFGIMTPYNBBHS.1

ID reunión: 881 4907 5754

Código de acceso: 2025

La actividad es organizada por el Seminario Permanente sobre la Universidad y la Educación Superior en Argentina.