El Municipio de Azul informa que el domingo 5, en el sector de Playa Grande del Balneario Municipal, se desarrollará el concurso de pesca “Ciudad de Azul”.

La actividad se llevará a cabo entre las 10 y las 16 y se competirá a mayor pesaje en las categorías damas, cadetes y general.

Para participar, se le solicita a los concurrentes colaborar con un litro de leche larga vida. Lo recaudado será donado al comedor Caritas Felices.

Al respecto, la inscripción puede realizarse en la Dirección de Deportes -Av. 25 de Mayo y San Martín-, de lunes a viernes de 8 a 14, o bien presentándose el mismo día del evento, una hora antes del inicio, en el lugar indicado.

Cabe señalar que la propuesta es motorizada de manera conjunta por la entidad“Viajes de Pesca Azul”, el parador “Lo del Ficha” y la comuna.