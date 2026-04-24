Con talleres gratuitos, se hará la Semana de la Danza en Azul

El Municipio de Azul invita a la comunidad a participar de la Semana de la Danza, la cual se desarrollará del 27 al 30 de abril, en el Salón Cultural, San Martín 425 PA.

Durante las cuatro jornadas, reconocidos docentes y bailarines locales compartirán talleres abiertos y gratuitos en distintas disciplinas, promoviendo el encuentro, la expresión y el disfrute del movimiento.

Al respecto, la programación por día es la siguiente:

Lunes 27/4

15hs. Danza Contemporánea. Prof. Ximena Gallicchio.

16:45hs. Flamenco. Prof. Florencia Silva.

18:30hs. Folklore Tradicional. Prof. Nacho Luna.

Martes 28/4

15hs. Danzas Árabes. Prof. Carolina Álvarez.

16:45hs. Urbano Fusión. Prof. Florencia Pereira.

18:30hs. Heels. Prof. Valentina Carozi.

Miércoles 29/4

15hs. Tango. Prof. Majo Ferreyra.

16:45hs. Dance Fitness. Prof. Luz Titto.

18:30hs. Danza Clásica. Prof. Silvina Seminara.

Jueves 30/4

15hs. Danza Contemporánea. Prof. Ornella Bruno.

16:45hs. Estilización Folklórica. Prof. Jesús Meira.

18:30hs. Bachata. Prof. Paula Imeroni.

En tanto, como cierre de la propuesta, el viernes 1 de mayo, a las 16, en la Plaza San Martín, se realizará una muestra final con las coreografías trabajadas durante la semana.