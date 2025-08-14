Con juegos, sorteos y música, este domingo se celebrará el Día de las Infancias

El Municipio de Azul recuerda a la comunidad que este domingo 17 se festejará el Día de las Infancias, de 14:30 a 17:30, en la Loma del Parque Municipal.

Durante el desarrollo del evento habrá sorteo de doce bicicletas, música, juegos, golosinas y chocolate caliente.

Al respecto, estarán el grupo de danza urbana HSD y el de baile a cargo de Florencia Lugo- Además, el cierre musical corresponderá a Chima Chiodi quien junto a su banda presentará el show “Canciones por aquí”.

Durante la jornada se llevarán a cabo actividades deportivas a cargo del equipo de profesores de la Dirección de Deportes.

Además, se contará con la participación de distintas casas municipales que trabajan en torno a la niñez. Así, estarán Soles y Fogatas, Casa del Niño, Jardines Maternales De Paula y Gay con diferentes propuestas y tareas.

También habrá feriantes y foodtrucks.

Se convoca a las familias azuleñas a asistir y compartir una tarde de recreación y disfrute.