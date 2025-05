Con auditorio lleno, Gastón Pauls brindó su charla testimonial sobre adicciones

Esta tarde en el salón del Sindicato de Luz y Fuerza, tuvo lugar la charla sobre prevención de adicciones denominada “Hablemos”. La misma fue llevada adelante por el reconocido actor Gastón Pauls.

La actividad fue organizada por La Casa de la Cultura de la Calle (CACUCA) -organización no gubernamental fundada por Pauls- y, en esta ocasión, contó con el acompañamiento de la senadora provincial Lorena Mandagarán, la Asociación Empleados de Comercio del Azul (AECA), el Sindicato de Trabajadores Luz y Fuerza y la comuna.

En la oportunidad, estuvieron presentes el secretario general de la AECA Jorge Ferrarello, el titular de Luz y Fuerza Azul Juan Ignacio Rípoli, funcionarios municipales, autoridades legislativas y sindicales, instituciones, organizaciones, vecinos y vecinas.

La apertura del evento correspondió al intendente Nelson Sombra, quien destacó la labor realizada por los diferentes organizadores para garantizar el éxito de la propuesta y al público presente por interesarse.

En tanto, el mandatario local expresó que “hoy hacíamos un derrotero de distintas cuestiones. Desde el alcohol, el tabaco, los juegos en redes, de la droga en sí misma y otras cuestiones que el ser humano adopta en su vida y en su cuerpo sin darle vuelta al asunto en cuanto a la cantidad de carencias que tenemos como personas y buscamos las salidas por otro lado”.

“Claramente es un tema más que complejo. Bienvenida la charla en una comunidad como la nuestra, pequeña pero que las complicaciones llegan. Este es un flagelo que invade al mundo entero”- agregó.

A su vez, Mandagarán resaltó que “quiero agradecerles el acompañamiento (comunidad) y a Gastón por estar hoy en Azul. Ojalá este sea el puntapié para un trabajo en equipo, en red para abordar una temática que sabemos es compleja y que necesita de todos nosotros trabajando”.

Seguidamente, el disertante introdujo la charla señalando que “es la primera vez en mi vida que vengo a Azul y espero que no sea la última. Siempre digo lo mismo, estoy acá porque estoy vivo. Hice todo lo posible para morirme durante un montón de años y si me moría me hubiese perdido un montón de cosas que la vida me fue dando como conocer Azul”.

“Estoy acá para trasmitir mi historia, para compartirla con ustedes. No para levantar el dedo y decirles cómo tienen que vivir. Si esto le sirve a una de las personas que está acá, ya todo esto tiene sentido”- enfatizó.

Posteriormente, el intendente Sombra y la senadora Mandagarán le entregaron a Pauls un presente, en el marco de su visita a Azul.