«Compartí tus Vacaciones UNICEN» en Azu

lLa Facultad de Derecho de la UNICEN invita a la comunidad a participar de una nueva edición de «Compartí tus Vacaciones UNICEN», una propuesta recreativa, cultural y solidaria destinada a disfrutar en familia durante el receso invernal.La jornada se desarrollará el miércoles 22 de julio en el Centro Recreativo Universitario de la UNICEN en Azul, ubicado en Belgrano 322, con una programación que reunirá juegos, música, espectáculos y cine para todas las edades.Las actividades comenzarán a las 13:30 con «Invierno en Juego», una tarde lúdica para las infancias organizada junto a Bailemos Folklore UNICEN, el Coro Universitario y Deportes UNICEN. Esta primera propuesta será de carácter exclusivo para la comunidad del Jardín Maternal Azul UNICEN.A partir de las 16:30, las actividades serán abiertas al público con la presentación de «Raquel y Mr. From», un espectáculo de La Ñata Roja que combina magia, clown, malabares y burbujas en una propuesta pensada para toda la familia.El cierre de la jornada será a las 17:30 con una nueva función del Cine Móvil UNICEN, que proyectará la película «Tony, Shelly y la Linterna Mágica», una emotiva historia sobre la amistad, la imaginación y el valor de ser uno mismo, distinguida como ganadora del Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy 2023.La participación es libre y gratuita, y quienes asistan podrán colaborar acercando un alimento no perecedero, que será destinado a un centro comunitario de la ciudad. La iniciativa es organizada por Cultura UNICEN, el Jardín Maternal Azul UNICEN, Deportes UNICEN y Bailemos Folklore UNICEN, con el acompañamiento de la Facultad de Agronomía y la Facultad de Derecho de la UNICEN .La comunidad está invitada a sumarse a esta propuesta que busca compartir las vacaciones de invierno a través del encuentro, el juego, el arte y la solidaridad.