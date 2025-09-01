Comienza la inscripción para las IV Jornadas Pedagógicas Cervantinas

El Municipio de Azul informa que este miércoles 3 comenzará la inscripción para las IV Jornadas Pedagógicas Cervantinas, una instancia de capacitación gratuita, que, en esta oportunidad, propone un abordaje interdisciplinario entre distintos lenguajes: la literatura, la expresión corporal, la música y la didáctica.

Durante la jornada se presentará: Federico Jeanmaire, especialista en el Quijote y escritor, quien hablará del humor en el Quijote. CleaGerber, que compartirá sus intervenciones didácticas en el secundario. Déborah Kalmar, bailarina y docente especializada en Expresión Corporal, con “Una boda para Camacho”. Pepa Vivanco, especialista en pedagogía musical, y música antigua, presentará “Del tiempo del Quijote hacia atrás y de nosotros, hacia atrás”.

Para continuar, se realizará un conversatorio donde se mostrará de manera informal, las experiencias del aula que los docentes quieran compartir, siendo una jornada para el disfrute en el conocimiento cervantino.

Cabe destacar que las jornadas se realizarán el 3 de octubre, a partir de las 8:30, en el Centro de Investigación y Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNICEN, ubicado en Bolívar 481.

Los interesados en inscribirse deberán completar el siguiente formulario https://forms.gle/MzGmjEjjYPDGKc5k7 que estará también disponible en el perfil del Instagram @cervantinoazul.

Por dudas e informes, los interesados podrán comunicarse al correo jornadascervantinasazul@gmail.com.