Comienza el Curso Abierto “Introducción a los Derechos Culturales”

La Facultad de Derecho de la UNICEN invita a participar del Curso Abierto “Introducción a los Derechos Culturales”, una propuesta de formación organizada junto al Grupo de Estudios en Derechos Culturales de Argentina, en el marco de las VI Jornadas Nacionales de Derechos Culturales.

El curso comenzará el próximo 4 de junio y se desarrollará durante ocho encuentros virtuales, que tendrán lugar los días jueves de 18 a 20 horas a través de la plataforma Zoom.

La propuesta está destinada a estudiantes, graduados/as y trabajadores/as de diferentes disciplinas interesados en profundizar los debates y problemáticas vinculadas al concepto, desarrollo y efectivización de los derechos culturales.

El dictado estará a cargo del Grupo de Estudios en Derechos Culturales de Argentina y busca brindar herramientas conceptuales para comprender el papel de los derechos culturales en la vida democrática, así como los desafíos que presenta su promoción y garantía en distintos ámbitos.

Las personas interesadas podrán acceder a más información e inscribirse a través del sitio web: derechosculturales.der.unicen.edu.ar.